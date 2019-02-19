أكبرهم عمره 14.. 4 أطفال يغتصبون شابة تحت تهديد السلاح

اغتصب أربعة تلاميذ فتاة أمريكية بقوة السلاح، بعد نزولها من الأتوبيس وسط المدينة وجرى القبض عليهم لاحقًا.
وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم، بأن ثلاثة مغتصبين يبلغون من العمر 14 عامًا، فيما يبلغ عمر رابعهم 11 عامًا لاحقوا فتاة (19 عامًا) فور نزولها من الأتوبيس في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند.
وأشارت إلى أن بعض الاشخاص الذين يقيمون بالجوا،ر سمعوا صراخ الفتاة في حديقة خلفية، وهرعوا لنجدتها؛ ما دفع بالأربعة إلى الفرار.
وذكرت أن الشرطة نجحت في القبض على التلاميذ الـ4، بعد أن تعرف عليهم حراس مدرستهم من الصور التي نشرتها بعض محطات التلفزيون الأمريكية.
وأضافت، أنه جرى توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء والاختطاف والقيام بأعمال مشينة.
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