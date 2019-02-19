بالصور| طفلة مصابة بشلل دماغي تسير على الـ"Cat Walk" في أسبوع الموضة بلندن

بعد عام من تخليها عن "الكرسي المتحرك" الذي كان يرافقها منذ ولادتها، أبهرت الطفلة البريطانية "كاتي" الحاضرين في أسبوع الموضة المقام في لندن، وهى تسير على الـ"Cat Walk" بثقة ونعومة، بعد إجراء عملية جراحية في قدميها، أعادت لها الحياة من جديد رغم إصابتها بالشلل الدماغي.

وسط تصفيق حاد التقطته عدسات المصورين في أسبوع الموضة بلندن، وقفت الطفلة ذو 11 عاما كاتي رينشو، من مدينة رنكورن البريطانية على قدميها للمرة الأولى على الـ"Cat Walk"، بعد رحلة كفاح استغرقت 3 سنوات، تضمنت إجراء عدد من العمليات الدقيقة وجلسات العلاج الطبيعي المكثفة، وذلك بعدما شخصها الأطباء منذ ولادتها بأنها مصابة بالشلل الدماغي، وهو مرض يتسبب في ضعف عام في التنسيق العضلي أو التحكم في حركة العضلات، مما أثر على قدميها وجعلها تتحرك دائما بـ"الكرسي المتحرك" حتى يوم أمس الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت "كلير" والدة الطفلة البريطانية، إن ابنتها تجعلها دائما فخورة، متابعة: "رغم صغر سنها تتمتع بثقة عالية بالنفس، وظهر ذلك أثناء إطلالاتها المميزة وهي ترتدي تصميم مميز لماركة باندا الشهيرة وتسير بواسطة عربة أطفال بدلا من الكرسي المتحرك حتى تتمكن من المشي للمرة الأولى بعد العملية الجراحية التي أجرتها في مستشفى ألدر في ليفربول لتعديل مسار ساقيها، وسط فرحة ودعم الحاضرين لها".

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