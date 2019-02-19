خطأ يرتكبه الجميع.. تناول السلطة في "هذا التوقيت" لا يُنقص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

يعتبر طبق السلطة من أشهر الوجبات التي يتناولها الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، خاصة في فترة المساء كوجبة صحية خفيفة للعشاء.

ولكن أثبت دراسة حديثة، أن تناول الخضراوات الورقية كالسلطة، تعتبر وجبة غير صحية في العشاء، إذ المعدة ليلاً لا تهضم الخضراوات الورقية خاصة الأطعمة غير المطهية، وبالتالي يتم تخزينها في المعدة لفترة طويلة دون حرقها وهو ما لا تساعد على إنقاص الوزن.

وينصح بتاول الأطعمة المطهية مثل الخضار السوتيه المطهي على البخار أو البطاطس المهروسة، بحسب ما جاء في موقع everydayhealth الأمريكي.

وكشفت الدراسة، أن الوقت المناسب لتناول السلطة في الصباح على وجبة الإفطار، إذ تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، وفيما يلي بعض الفوائد المتعلقة بتناول السلطة في الصباح يوميًا، وتأثيرها على الجسم:

1- إنقاص الوزن:

يعد تناول طبق من السلطة على وجبة الإفطار يساعد بشكل ملحوظ في إنقاص الوزن، كما أنها مفيدة للغاية لصحة القلب والجسم بشكل عام، لأنها تساعد الأشخاص المصابين دائمًا بالإمساك في التخلص من الشعور بالجوع، وتعمل على تهدئة الجسم والأمعاء.

2- الشعور بالطاقة والنشاط:

من الضروري في فترة اتباع النظام الغذائي تعويض الجسم باستمرار بالمكملات الغذائية، إذ تعتبر السلطة طبق متكامل بالعناصر الغذائية التي يحتاج لها الجسم خاصة في الصباح، وللأشخاص الذين يذهبون إلى الجيم لممارسة التمارين الرياضية ستكون السلطة منشط صحي وقوي يساعدك على التمرن والتركيز بشكل عالي.

ولمن يرغبون في الامتناع عن الكافيين بشكل عام المتواجد في الشاي والقهوة، والحصول على النشاط والحيوية يمكن للسلطة أن تكون بديل لهم.

3- طبق سريع التحضير:

يمكنك إعداد طبق السلطة في أي مكان عند شعورك بالجوع، وأخذ الخضراوات للعمل وتقطيعها في شراء الوجبات السريعة التي تنفق فيها كثير من الأموال، وتكون غير صحية لجسمك، وبالتالي تسبب لك زيادة في الوزن.

4- تساعد على تقليل الشهية:

تعتبر وجبة الإفطار العامل الرئيسي في تحديد عدد السعرات الحرارية التي سيحرقها جسمك لإنقاص الوزن، إذ عند تناولك للسكريات والأطعمة غير الصحية تساعدك على تناول كثير من الأطعمة على مدار اليوم، ولذلك يقوم طبق السلطة بمد الجسم بالألياف والمعادن والمياه التي يحتاج لها الجسم، وبالتالي لا تشعر بالجوع باستمرار.