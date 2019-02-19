تطورات تقديم نواب الشرقية 14 طلب إحاطة لحل مشكلات المحافظة

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:57 مساءً - بدأت فعاليات اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، لمناقشة 14 طلب إحاطة مقدم من النواب بمحافظة الشرقية، بشأن موضوعات وقضايا مختلفة في المحافظة بمختلف دوائرها، بحضور سكرتير عام محافظة الشرقية وبعض ممثلي الوزارات.

وتشمل طلبات الإحاطة، المقرر مناقشتها، طلب إحاطة من النائب لطفي شحاتة، بشأن فقر وحرمان أهالي قرية كفرالجراية مركز الزقازيق من كل الخدمات نظرا لأن جميع الأراضى بالقرية تابعة لهيئة الأوقاف، وطلب إحاطة من النائب ثروت سويلم بشأن إنشاء محور مروري بجوار شريط سكة حديد مدينة أبوحماد بطول 3 كيلومترات، لإزالة الاختناقات المرورية داخل المدينة، وبالرغم من توفر الاعتمادات المالية له إلا أن السكة الحديد تطالب بإيجار سنوى نصف مليون جنيه.

كما تناقش اللجنة أيضا طلب إحاطة من النائب رائف تمراز بشأن الازدحام المروري داخل وسط مدينة صان الحجر، فضلا عن مطالبة مديرية الطرق بالبدء في تنفيذ طريق دائري بطول 1200 متر يربط “المحمودية، الجمالية، صان الحجر”، مع تطوير طريق صان الحجر الحسينية التابع للهيئة العامة للطرق والكباري وعدم استكمال مجموعة من الطرق بالمحافظة، وطلب إحاطة من النائب فايز أبو خضرة بشأن إنشاء مخرج على الطريق الدائري في المسافة الواقعة بين بلبيس ومنيا القمح عند قرية شبرا النخلة مركز بلبيس.