هتغير مسكنك قريب .. 5 خدع تمكنك من نقل أشيائك بسهولة

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:57 مساءً - تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مقطع فيديو يعرض أفضل الخدع الذي يمكنك اتباعها إذا كنت تنتقل من منزل لآخر وتود حزم أشياءك بعناية وسهولة. 1-ضع الملابس المعلقة على الشماعات معا بكيس بلاستيكي من الدولاب مباشرة، مما يسمح بإعادتها لمكانها بشكل أسرع.

٢- انزع غطاء الزجاجات القابلة للانسكاب وضع قطعة من البلاستيك الشفاف على فوهة الزجاجة قبل غلقها.

٣- اصنع يد للصناديق الكارتونية بثقبها من الجانبين على شكل مثلث.

٤- قم بالكتابة على شرائح لاصقة ملونة لفصل أنواع الأشياء الخاصة بكل غرفة عن بعضها البعض.

٥- قم بتغطية وحدات الأدراج بالبلاستيك لضمان عدم فتحها. لمشاهدة الفيديو اضغط

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