الإمارات تستثمر في تطوير سلاح روسي

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:57 مساءً - قال مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في مؤسسة “روستيخ” الحكومية فيكتور كلادوف لوكالة “سبوتنيك” إن الإمارات العربية المتحدة استثمرت في تطوير منظومة الصواريخ المضادة للطائرات “بانتسير”. وذكر أن الإمارات مولت مكتب تصميم الآلات الهندسية من أجل تطوير “بانتسير” و”بانتسير-إس1″، مشير إلى أن هذه المنظومة نتيجة التعاون الروسي الإماراتي المشترك.

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