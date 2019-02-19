هيئة الكتاب تنظم 8 معارض بالمحافظات.. 28 فبراير

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:57 مساءً - تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج علي، لإقامة مجموعة من معارض الكتاب في عدة محافظات خلال الفترة المقبلة، تبدأ بمعرض الكتاب بمحافظة قنا في الفترة من 28 فبراير الجاري ويستمر حتى 9 مارس المقبل.

كما تبدأ معارض الكتاب لشهر مارس بمعرض الشيخ زايد في الفترة من 1 حتى 10 مارس، ومعرض الكتاب بجامعة السادات في 2 مارس ويستمر حتى منتصف الشهر.

كما تنظم هيئة الكتاب معرض قصر ثقافة أسيوط في 5 وحتى 15 مارس، فيما يقام معرض دمنهور في الفترة من 7 إلى 17 مارس، ومعرض نجع حمادي من 13 إلى 23 مارس، ومعرض جامعة المنيا فى الفترة من 19 إلى 29 مارس، وفى 24 مارس تنظم الهيئة معرض الكتاب بالإسكندرية ويستمر حتى 4 إبريل 2019.