وفاة أشهر مصممي الأزياء في "شانيل" عن عمر ناهز 85 عاما

أفادت وسائل إعلام، أن أشهر مصممي الأزياء في دار "شانيل" للأزياء كارل لاجرفيلد توفى عن عمر ناهز 85 عاما.

وأفادت تقارير صحفية أن مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد توفى بعد تعرضه لوعكة صحية، ظل يعاني منها خلال الأسابيع الماضية، وخلال فترة مرضه، فوت المصمم عرضين للأزياء في دار "شانيل"، وقالت الشركة حينها إنه يشعر بتوعك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

ووفق بيان تلى تفويته لعرض الأزياء الثاني قالت "شانيل": "السيد لاجرفيلد، المدير الفني لشانيل، الذي كان يشعر بتوعك طلب من فيرجيني فيارد، مديرة الاستوديو الفني في الشركة بتمثيله".

وكانت هذه المرة الأولى في تاريخه التي يتغيب فيها عن المشاركة على الممر بنهاية عرض للأزياء في شانيل، وكان "لاجرفيلد" تولى رئاسة دار الأزياء التي أسستها كوكو شانيل طوال 3 عقود، وكان يقدم 8 مجموعات أزياء سنويا.

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