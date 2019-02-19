آخر صيحات "الدلع".. افتتاح أول فندق نسائي في السعودية

العديد من الامتيازات حصلت عليها المرأة السعودية مؤخرا، في إطار التغييرات التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مثل حضور الحفلات الموسيقية، قيادة السيارات، ومتابعة مباريات كرة القدم داخل الاستاد وغيرها من الرفاهيات ووسائل المتعة، التي لا حصر لها وكان أحدثها افتتاح أول فندق نسائي في إمارة حائل السعودية.

نشرت إمارة منطقة حائل، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق تدشين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز، نائب أمير الإمارة مشروع أول فندق خاص بالنساء في المنطقة تحت اسم "باين تري" في حي أجا بمدينة حائل.

ويعد هذا الفندق الفاخر هو الأول من نوعه بالمنطقة، وهو عبارة عن أجنحة فندقية متكاملة الخدمات للنساء فقط بهدف الحفاظ على خصوصية الجنس الناعم أثناء قضاء يوم عطلة، تحت إدارة و إشراف كادر نسائي سعودي بالكامل. وأظهر الفيديو، نائب أمير منطقة حائل أثناء تفقده عددا من أجنحة الفندق والتى يبلغ عددها 48 جناح، كما يضم فندق "النساء فقط" والذي يقع بالقرب من كلية البنات، مجموعة من المنشآت الخاصة بالخدمات الترفيهية والرياضية كصالونات التجميل والمطاعم والكافيهات بالإضافة إلى صالة جيم مجهزة، وحمامات الجاكوزي وحمامات السباحة الخاصة بجانب منطقة خاصة للأطفال.لينك الفيديو

دشن صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل مشروع هو الأول من نوعه بالمنطقة ( فندق باين تري ) بحي أجا عبارة عن أجنحة فندقية للنساء فقط بهدف المحافظة على خصوصيتهن ، وبإشراف سعوديات . pic.twitter.com/H0pFz1GBiR — إمارة منطقة حائل (@emara_hail) February 19, 2019

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