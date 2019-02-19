استشاري أطفال ينصح الأمهات: استغلي شمس الشتاء لتقوية عظام أولادك

على الرغم من تحذير الأرصاد بانخفاض درجات الحرارة، إلا أن تتميز تلك الأيام بشمس ظاهرة وملموسة، وقال الدكتور مكرم رياض استشاري طب الأطفال وحيدثي الولادة لـ"هن"، إن للشمس فوائد عظيمة لا تعد ومن أهمها أنها المصدر الأساسي لفيتامين D، الذي يعمل على تقوية عظام الأطفال.
وأضاف رياض، أنه يجب على الأم، أن تستغل كل دقيقة تظهر فيها الشمس خاصة الصباحية، حيث إنها من الممكن عند استيقاظ أطفالها وقبل الذهاب للمدرسة جعلهم يشربون كوبا من الحليب، وتناول فطورهم في البلكونة لتنفس هواء نظيف، ووصول الشمس لجسدهم.
وإلى جانب فوائد فيتامين D، فالشمس تساعد على تنشيط الدورة الدموية، كما أنها تساعد على تقوية مناعة الجسم وحمايته من الإصابة بالبرد والرشح.
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