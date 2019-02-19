بالصور| ٥٢٥ فتاة من ٢١ جامعة مصرية يشاركن في مسابقة للمشي بالغردقة

شارك صباح اليوم الثلاثاء ٥٢٥ طالبة من ٢١ جامعة مصرية مسابقة المشي بمدينة الغردقة وذلك في ختام فعاليات دورة الألعاب الرياضية لفتاة الجامعات، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر. كانت اختتمت صباح اليوم فعاليات بطولة أوليمبياد "الفتاة المصرية بسباق الطريق بمدينة الغردقة، بمشاركة ٥٢٥ فتاة من ٢١ جامعة مصرية بمشاركة قيادات مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر والذي بدأ من ميدان المحمدي حويدق وانتهى بنادي الرياضات البحرية بطريق المششي السياحى بالغردقة. كانت انطلقت فعاليات النسخة الثانية من اولمبياد "الفتاة المصرية" اللقاء الرياضي للجامعات المصرية يوم ١٧ فبراير الجاري، وذلك بمشاركة ٥٢٥ طالبة من ٢١ جامعة مصرية بواقع 25 طالبه من كل جامعة وشملت ألعاب كرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة القدم، وتنس الطاولة، وذلك بملاعب نادي الرياضات البحرية بالغردقة برعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. ​

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