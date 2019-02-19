نبيلة مكرم: "برتب دولايب أولادي وبعملهم ورق عنب"

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنني أجد صعوبة شديد في التوفيق بين احتياجات العمل وحياتي العائلية في ظل الاجتماعات الكثيرة، ألا أنني دائما ما أسعى إلى اقتطاع جزء من الوقت للعودة إلى المنزل حتى ولو في منتصف النهار لمتابعة شؤون منزلي ولرؤية زوجي وأولادي، لأن تواجدي هام جدا بالنسبة لهم للاطمئنان عليهم، وهذا شي مهم جدا في ظل انشغالي الشديد.

وأضافت "مكرم"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان ورحمة خالد وآية الغرياني، مقدمي برنامج "8 الصبح" على قناة dmc، "أنا بدخل المطبخ أحيانا يوم الجمعة، بل أقوم أحيانا بتوضيب الدولايب، أنأ أعمل بيدي فD منزلي، وأنا وأولادي من محبي ورق العنب، وكثيرا ما أقوم بإعداده، كما أنني أعد لهم بيض بالبسطرمة والكثير من الأكل المصري البسيط على مائدة الإفطار يوم الجمعة خاصة أننا نفطر معا".

وتابعت "مكرم": أنه "رغم سفريتنا الكثيرة أثناء عملي في السلك الدبلوماسي، ولكن أولادي يحبون المطبخ المصري، كما أنني دبلوماسية جدا في تعاملي مع أبنائي، كما أنني سأترك لهم حرية الاختيار في المهنة الذي يريد أن يعمل فيها، كما أنني لم أرى لديهم أي ميول للعمل في السلك الدبلوماسي".

واختتمت: "حلمي على مستوى أسرتي أن ينجح أبناء في حياتهم، والحلم الأكبر أن يحفظ الله مصر، وأن نكون قادرين على تحقيق المزيد من النجاح".

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