مجموعة أزياء إرديم لخريف 2019.. من وحي حياة أميرة إيطالية أرستقراطية

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح معرض ناشونال بورتريه مكان العرض الاعتيادي للمصمم إيردم موراليوغلو، ولكن كان هذا الموسم الخلفية المثالية لمجموعته المستوحاة من حياة الأميرة Orietta Pogson Doria Pamphilj، الثرية الإيطالية الأرستقراطية وعاشقة الفن، وخاصة عملها للحفاظ على القطع الفنية وممتلكات أسرتها، بما في ذلك غرفة في القصر الروماني والتي تضم 100 لوحة فنية لأشهر الرسامين أمثال تيتيان، كارافاجيو، رافائيل وفيلاسكيز، والتي أثارت انتباه ارديم، الذي صمم مجموعته لخريف 2019 حولها.

وبدا العرض إلى حد كبير مثل موكب من اللوحات الزيتية أو الصور الفوتوغرافية، حيث ارتدت العارضات قطعا بألوان مشبعة من قماش البروكارد اللامع، مزينة بربطات البو السوداء المخملية والدانتيل، في حين أتت الصور الظلية مستوحاة من العصر الإدواردي والستينات.

وأتت بعض الفساتين والأثواب بذيل طويل وخفيف من الحرير، وظهرت التنورة الدائرية من الخمسينات إلى جانب معطف الفستان متعدد الطيات، وفستان الدانتيل الأحمر بياقة بيضاء فخمة وبارزة، وهذا الأخير في إشارة إلى سلف الأميرة، البابا إنوسنت X، الذي بدأ بتجميع القطع الفنية للعائلة.

كما شملت المجموعة قطع السهرة الجميلة التي يمكن ارتداؤها إلى المناسبات، مثل فستان أخضر طويل بتطريزات ،تذكرنا بالمساحات الداخلية الفخمة لفيلا متوسطية، وفستان أبيض متعدد الطبقات مزين بطبعة ربطات البو السوداء، إلى جانب البدلات المرصعة بالجواهر.

وقد نسق المصمم معظم الإطلالات مع الجوارب الحريرية والأحذية المزركشة بالكعب المنخفض وإبزام أمامي.

على الرغم من أن المجموعة كان غنية بظلال الأناقة القديمة وموجهة للنساء ذوات الذوق الرفيع، لكن ربما كانت المجموعة مبالغ فيها بالنسبة لسيدة القرن الحادي والعشرين.