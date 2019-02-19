شانيل مُتهمة بممارسة القسوة على الحيوانات.. والجمعيات الخيرية تتدخل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجه علامة شانيل الشهيرة اتهامات بممارسة القسوة على الحيوانات بعد نشر فيديو صادم لكلب محبوس في "قفص صغير" طوال الليل بأحد متاجر العلامة الشهيرة في لندن.

وكانت بداية الهجوم الذي تعرضت له شانيل من جانب تابيثا ويليت، نجمة برنامج Made in Chelsea التلفزيوني، التي نشرت فيديو لهذا الكلب المحبوس حوالي الساعة الـ 11 مساءً يوم الجمعة الماضي، ليتفاعل كثير من متابعيها على إنستغرام مع الأمر، خاصة وأن كافة مظاهر القسوة على الكلب بدت واضحة في ذلك الفيديو، حيث تم حبسه في قفص صغير وسط غياب تام لأي علامة دالة على وجود طعام أو شراب أمامه.

كما تسبب الفيديو في إثارة انزعاج الجمعيات الخيرية المهتمة بحقوق الحيوان في بريطانيا، ومن أبرزها جمعية RSPCA، التي أكدت أن الواقعة جاءت لتثير كثيرا من التساؤلات.

لكن شانيل دافعت عن نفسها وأكدت أنهم يستعينون بكلاب في بعض المحلات كرادع أمني في أعقاب التعرض لسلسلة من الاقتحامات، وأنهم يولون اهتماماً كبيراً بالحيوانات.