نبيلة مكرم: المرأة تعيش أزهى عصورها والقيادة السياسية تؤمن بدورها

قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، إن وجود 8 وزيرات في الحكومة، يؤكد إيمان القيادة السياسية بدور المرأة وتحملها للمسؤولية.

وأضافت: "هذا يدفعنا للعمل أكثر، كما أن لدينا 90 نائبة، وكان هناك أيضا أول محافظة من السيدات، والكثيرين في النيابة الإدارية، وكل هذا يؤكد أننا نمر بأزهى عصور المرأة".

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وجاء ذلك من خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان ورحمة خالد وآية الغرياني، مقدمو برنامج "8 الصبح" على قناة dmc.

كما وجهت "مكرم" تحية للمرأة في الخارج، متابعة: "المرأة عليها مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء على تقاليد وعادات الوطن، وتعليمنا الدينية، و(مصر تستطيع بالتاء المربوطة) قد ألقت الدور على المرأة المصرية في الخارج".

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