قالت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج، إن وجود 8 وزيرات في الحكومة، يؤكد إيمان القيادة السياسية بدور المرأة وتحملها للمسؤولية.
وأضافت: "هذا يدفعنا للعمل أكثر، كما أن لدينا 90 نائبة، وكان هناك أيضا أول محافظة من السيدات، والكثيرين في النيابة الإدارية، وكل هذا يؤكد أننا نمر بأزهى عصور المرأة".
وجاء ذلك من خلال لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان ورحمة خالد وآية الغرياني، مقدمو برنامج "8 الصبح" على قناة dmc.
كما وجهت "مكرم" تحية للمرأة في الخارج، متابعة: "المرأة عليها مسؤولية كبيرة في تربية الأبناء على تقاليد وعادات الوطن، وتعليمنا الدينية، و(مصر تستطيع بالتاء المربوطة) قد ألقت الدور على المرأة المصرية في الخارج".
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة مكرم: المرأة تعيش أزهى عصورها والقيادة السياسية تؤمن بدورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.