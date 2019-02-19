تعرف على فوائد تناول اللبان الدكر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يتم تصنيع لبان الذكر من مادة صمغية من شجرة اللبان (Boswellia tree) والتي تنمو في الهند وإفريقيا والشرق الأوسط.

يمتاز لبان الذكر برائحته اللاذعة، ويمكن تناوله بعدة طرق، سواء استنشاق الزيت المستخلص منه، أو إضافته إلى الشاي، تناول مكملاته أو وضعه على الجلد مباشرة.

تم استخدام لبان الذكر منذ مئات السنين في الكثير من مناحي الطب البديل، لذلك نقدم لك أهم الفوائد المرتبطة به، وفق ما نشره موقع "webteb".

1- يعتبر لبان الذكر مطهرًا عامًا لكل الجسم

2- يعتبر لبان الذكر مدرًا للبول، حيث يعمل على طرد السوائل الزائدة في الجسم، ويتخلص من نسبة الصوديوم الزائدة وحمض اليوريوك وكل أنواع السموم في الجسم، ويتخلص من الدهون، لذلك هو ينظم ضغط الدم.

3- يساعد لبان الذكر على تطهير الجهاز التناسلي، ويعمل على تنشيط الرحم.

4- يعتبر لبان الذكر مضادًا لأمراض الشيخوخة، حيث يعمل على تطهير وتنشيط الجهاز الخلوي، وينشط إنتاج الخلايا السليمة والأنسجة الجديدة، ومفيد لكبار السن لأن الخلايا لديهم تموت بسرعة.

5- يساعد لبان الذكر في تنشيط وتطهير الجهاز التنفسي، حيث يعمل على طرد البلغم، ويهدئ من السعال، ويطرد الإفرازات المخاطية من الجهاز التنفسي، ويعمل على إزالة الاحتقان في مسالك الأنف والحنجرة والبلعوم والقصبة الهوائية، ويقلل من أزمات الرب، ويسكن ألم الصداع، ويخفف نزلات البرد والإنفلونزا، وينظم درجات الحرارة.