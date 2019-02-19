هند جمال تكشف عن مجموعة مِن الأزياء للمرأة في المنزل

كشفت خبيرة الأزياء هند جمال عن إطلاقها مجموعة الصيف لأزياء المرأة في المنزل وكذلك الأطفال.

وقالت هند جمال، خلال تصريح خاصّ لها إلى "العرب اليوم": "المرأة تشعر بأنوثتها عندما ترتدي ما يبرز جمالها، ومع اقتراب فصل الربيع والصيف طرحت مجموعة جديدة من الأزياء المتنوعة الخاصة بالمنزل وكذلك الخاصة بالخروج إلى العمل، والتي تخصّ المرأة والأطفال".

وأضافت هند جمال: "وفي هذا الموسم الشيفون والدانتيل يُسيطران بقوة على الأزياء، سواء أزياء المنزل أو أزياء الخروج، حتى إن الترنجات التي يتم ارتداؤها في المنزل أصبحت تطعم بالشيفون والدانتيل بشكل كبير، بدلا مع المزج مع القماش القطني المعروف بامتصاص الحرارة في الصيف، وأيضا الألوان نجدها متنوعة لكن ما زالت ألوان الباستيل مستمرة معنا هذا الموسم أيضا، لكن تمت الاستعانة بمجموعة من الألوان المبهجة والجريئة في نفس الوقت".

ونصحت هند المرأة أن ترتدي ما يحلو لها في المنزل من بيجامات وهوت شورت وفساتين ضيقة وبخاصة إذا كان وزنها مناسبا، أمّا المرأة الممتلئة فعليها الاعتماد على الموديلات المخصصة لها حتى تخفي أي عيوب في جسمها وتبدو في كامل أنوثتها هي أيضا، فهناك كثيرات يعتمدن الموديلات التي لا تُناسبهن فيظهرن بمظهر غير لائق مما يُؤثّر سلبيا عليهن، لذا أنصح بأن تتبع المرأة نصائح خبيرة الأزياء في ترشيح الأزياء التي تناسب طبيعة جسمها ووزنها.

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