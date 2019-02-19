أسهل طريقة لتحضير الفراخ المحمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

حضري الفراخ المحمرة على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في الطعام.

المكونات:

فرخة

مقادير الشوربة:

2 معلقة ملح

معلقة فلفل

4 حبات حبهان سليم

بصلة متوسطة

مقادير الخلطة اللي على الفراخ:

2 معلقة ملح

معلقة فلفل

معلقة بابريكا

معلقة صلصة

معلقة زيت

طريقة التحضير:

نضع الفراخ في إناء به ماء وخل بخل نص لمدة نصف ساعة، ثم يتم فركها بالدقيق.

نضع إناء على النار به ماء مغلي، ثم نضع فيه الملح والفلفل والحبهان والبصل، ونضع الفرخة لمدة حوالي ثلث ساعة.

ندهن الصينية بالزيت ونضع الفرخة فيها.

نضع خلطة الفراخ في إناء ونضيف الصلصة مع معلقة زيت والملح والفلفل والبابريكا ونغطي الفرخة بأكملها بالخلطة ونضعها في الفرن ع الشواية لمدة ١٠ دقايق على ١٨٠ درجة ونقلبها جيدًا، وتقدم.