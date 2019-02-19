دجلة يواجه رأس غارب وديًا استعدادًا للنجوم

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 صباحاً - يخوض فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مباراة ودية أمام فريق رأس غارب فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة النجوم.
وخسر دجلة من مصر المقاصة بنتيجة 2/1 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، فى إطار منافسات الجولة 23، ويستعد الفريق الدجلاوى لمواجهة النجوم يوم الثلاثاء 26 فبراير الجارى على ملعب بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 24 بالدورى.
ويستعد رأس غارب لمواجهة فرشوط أول مارس المقبل علي استاد سوهاج ضمن منافسات دورة الترقي لدوري الدرجة الثانية.
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