كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 08:31 صباحاً - مشاهدة مباراة برشلونة وليون في دوري الابطال

يحل برشلونة الإسباني ضيفاً على ليون الفرنسي اليوم، ضمن منافسات دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يعول برشلونة الإسباني على خبرته في ضيافة ليون الفرنسي اليوم، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيعتمد برشلونة بشكل كبير على خبرة نجومه قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش لتأمين بلوغه الدور ربع النهائي، عندما يحل ضيفا على ليون الذي يغيب عنه قائده الدولي الجزائري الأصل نبيل فقير للإيقاف.

والتقى الفريقان 6 مرات في المسابقة، بينها مواجهتان في الدور ربع النهائي موسم 2008-2009، وقتها عاد الفريق الكتالوني بتعادل ثمين من ليون 1-1 قبل أن يكرم وفادته في كامب نو 5-2.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون في دوري الابطال

مشاهدة مباراة برشلونة وليون في دوري الابطال

مشاهدة مباراة برشلونة وليون في دوري الابطال

مشاهدة مباراة برشلونة وليون في دوري الابطال

ووضع برشلونة المسابقة القارية هدفا له هذا الموسم لكسر سطوة غريمه ريال مدريد عليها، وإحراز لقبها للمرة الأولى بعد 2015، وخصوصا تعويض خروجه المدوي من الدور ربع النهائي الموسم الماضي على يد روما الإيطالي.

وقتها قطع الفريق الكتالوني شوطا كبيرا نحو بلوغ دور الأربعة بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه 4-1، لكنه مني بهزيمة مذلة إيابا في روما بثلاثية نظيفة.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية بعد عودته لسكة الانتصارات عقب 3 تعادلات في مختلف المسابقات عندما تغلب بصعوبة على بلد الوليد 1- صفر سجله ميسي رافعا رصيده إلى 30 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 6 في دوري الأبطال.

وقال إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة: “الفريق بحال مناسبة الآن لخوض المباريات الكبيرة المقبلة”. ويستعيد برشلونة إلى صفوفه المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد التعافي من الإصابة، في حين يغيب البلجيكي الدولي توماس فيرمايلين.

ومن بين الاختلافات التي تمنح برشلونة الأمل في المنافسة على اللقب القاري هذا الموسم الظهور القوي للفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق في الموسم الحالي، حيث أصبح من أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الكتالوني في مسيرته.

ويضاعف من أهمية دور ديمبلي أن برشلونة يسعى لحسم المواجهة في مباراة اليوم بشكل كبير وتسهيل المهمة على نفسه في مباراة الإياب على استاد “كامب نو” ببرشلونة في مارس المقبل حتى يمنح تركيزا أكبر لمباراتي “الكلاسيكو” المقبلتين أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا وفي الدوري الإسباني.

وعن فريق ليون، قال ديمبلي: “فريق ليون يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الجيدين. ستكون مباراة قوية، والفوز فيها صعب… أظهر ليون أمام مانشستر سيتي وأمام باريس سان جرمان أننا سنكون بحاجة للظهور بأفضل مستوياتنا، لن تكون المواجهة سهلة، صامويل أومتيتي أبلغني بمدى قوة فريق ليون”.

ولا تختلف حال ليون عن الفريق الكتالوني، فهو أيضا استعاد التوازن بفوز صعب على ضيفه غانغان صاحب المركز الأخير 2-1 الجمعة.