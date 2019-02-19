خبيرة تجميل تقدم نصائح لتجنب تشققات البشرة في الشتاء

جفاف البشرة وتشققاتها مشكلة تعاني منها الكثيرات وخاصة مع برودة الجو، وذلك لعدة أسباب أوضحتها خبيرة التجميل الدكتورة رشا صلاح الدين لـ"هن" ومن أبرزها عدم الحصول على قسط كافي من النوم.

وأضافت خبيرة التجميل أنه لا بد أن لا تقل عدد ساعات النوم عن 8 ساعات، وفي جو هادئ دون الانشغال بالهاتف المحمول أو التليفزيون، وذلك لتجنب مشكلة ظهور تجاعيد البشرة.

وأكدت "صلاح" على ضرورة تناول البرتقال واليوستفي لما يحتويه من فيتامينات، وعلى رأسها "C"، الذي يساعد على مقاومة البرد وترطيب البشره، بالإضافة إلى ضرورة تناول 8 أكواب من الماء يوميا، وذلك لأن الجسم في الشتاء لا يشعر بالعطش نتيجه برودة الجو، ولكنه يحتاج الماء مثله مثل فصل الصيف.

وأضافت ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة، وخاصة التي تحتوي على "الأوميجا 3"، فهي تساعد على نضاره البشرة وإعطاء الطاقة التي يحتاجها الجسم حتى يقاوم البرد.

ولتجنب جفاف البشرة بسبب الطقس البارد قدمت خبيرة التجميل ماسك طبيعي لحل تلك المشكلة ومكوناته:

عصير نصف برتقالة

3 ملاعق عسل نحل

ويستخدم هذا الماسك بعمل حمام بخار للمكونات، ويترك حتى يصبح دافئا ويدهن به الوجهه لمده 20 دقيقه، ثم يمسح بواسطة قطنة مبللة بالماء.

​