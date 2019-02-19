قبل السفر إلى هذه الدول.. التطعيم ضد التهاب الكبد A ضروري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ شدد البروفيسور الألماني توماس يلينيك على ضرورة تلقي التطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي A قبل السفر إلى الدول الاستوائية ودول البحر الأبيض المتوسط ودول شرق أوروبا؛ حيث يتفشى المرض حاليا في هذه المناطق. وأوضح أخصائي طب السفر أن التهاب الكبد الوبائي A ينتقل عبر تلوث الأطعمة والماء وكذلك بالاتصال المباشر بشخص مصاب بعدواه. وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي A في الحمى والتوعك وفقدان الشهية والإسهال والغثيان وألم في البطن وبول غامق اللون والإصابة باليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين). وللوقاية من التهاب الكبد الوبائي A ينصح يلينيك باتباع اشتراطات الصحة والنظافة العامة كغسل اليدين جيدا بانتظام وتناول الأغذية والمشروبات السليمة وتجنب مخالطة المرضى المصابين به.

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