مصطفى يونس يوجه رسائل نارية للخطيب..تعرف عليها

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:35 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

وجه الكابتن مصطفى يونس، نجم منتخب مصر السابق، رسالة شديدة اللهجة للكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي، قائلا: «كرة القدم مكسب وخسارة والرياضة متعة، والأهلي ناد كبير باسمه وتاريخه ونجومه ورؤسائه وجماهيره».

وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»،: «أقول للخطيب إن هناك مصلحة عليا اسمها مصر، ومباراة بيراميدز لو متلعبتش هتحصل مشكلات كتير جدا في البلد».

وأضاف «أن هناك جماهير تهدد بالخروج في مظاهرات، وعلى الخطيب أن يراعي مصلحة الدولة أولا، حتى لو الأهلي هيخسر لأن عدم لعب المباراة إهانة للنادي».