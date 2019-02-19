تعرفي على طرق التعامل مع الزوج العنيد-فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:35 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي
قال الداعية الإسلامي رمضان عبد المعز، إن هناك طريقتين لحل المشكلات والخلافات الزوجية، الأولى تكمن في معالجة الأسباب، وكثيرا ما يكون أحد الطرفين “صعبا قاسي القلب”، فيكون الحل الثاني هو الاستعانة عليه بالله.
وأضاف “عبد المعز”، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “في زوج أو زوجة ميعجبهاش العجب وبيكون عنيد، وهنا ندعى له يا رب رده لى مردا جميلا”، لافتًا إلى أنه يجب التلطف في القول والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
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