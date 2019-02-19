كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:35 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن روسيا ستقيم أول منطقة صناعية لها خارج حدود أراضيها في المنطقة الاقتصادية للقناة، لافتًا إلى أن موسكو أصبح لديها فرصة لامتلاك الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
وأوضح مميش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه من المتوقع بدء العمل في المنطقة الصناعية الروسية خلال يونيو المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير اَلاف من فرص العمل من خلال الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية.
وأضاف أنه يتم استغلال عبقرية موقع قناة السويس لخلق فرص عمل للشباب، وتحقيق القيمة المضافة من خلال الأعمال اللوجستية في القناة، لافتًا إلى أن ألمانيا والصين سيكون لهما مناطق صناعية في المنطقة الاقتصادية، بجانب وجود مستثمرين مصريين.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاب مميش يعلن موعد بدء العمل في المنطقة الصناعية الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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