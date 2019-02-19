وزير النقل يعلن طرح نظام جديد لمراقبة الطرق وإدارتها

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:35 صباحاً - كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات إن الوزارة استعدت بالتعاون مع القوات المسلحة لتفعيل نظام جديد لمراقبة الطرق وإدارتها خلال أيام، موضحا: «هناك مؤشرات هامة يضعها المستثمر نصب عينيه قبل الاستثمار في أي دولة من بينها مبين الأداء اللوجيستي ونحن قدمنا أداء مميزا في تطوير البنية التحتية سواء على مستوى منظومة الطرق أو تقديم الخدمات عبر الموانئ أو السكك الحديدية».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل مقدمة برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc»، أن تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المركز 45 عالميا بعدما كانت في المركز 117، أمر جيد، مشيرا إلى أن نسبة الحوادث انخفضت بعد تطوير شبكة الطرق من 13,7 لكل 100 ألف لتصبح 9,7 لكل ألف.

وأوضح أن الهدف من الموانئ الجافة هو تقليل تكلفة نقل البضائع، مشيرا إلى أنه تم تكليف مكتب ألماني استشاري لوضع مخطط نهائى لتطوير الموانئ في مصر، مؤكدا أنه يتم حاليا نقل الحاويات إلى أسوان عبر القطارات لأنها أرخص في التكلفة.