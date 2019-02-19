شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث الإرهابي بالدرب الأحمر

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:35 صباحاً - انجي بيومي

روى أحد شهود العيان على حادث تفجير الدرب الأحمر، تفاصيل الحادث، مشيرا إلى أنه كان يصلح “الموتوسيكل” الخاص به، وعند توجهه لجامع الأربعين بالمنطقة سمع دوي الانفجار.

وقال شاهد العيان، خلال لقاء خاص ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الإثنين، “كان في حاجات طايرة في الجو، والشهيد الأمين أبو اليزيد كان فالأرض ومتغطي بملاية، وكان في جزء من ايده طاير بس الله أعلم، وكان في جثة كمان بس منعرفش مين”.