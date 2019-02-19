“خليها تصدي” تناشد المواطنين : بلاش تشتروا سيارات دلوقتي

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:35 صباحاً - انجي بيومي
توقع محمد شتا، المتحدث الرسمي لحملة “خليها تصدي”، لمقاطعة شراء السيارات، انخفاض الأسعار، وأن مطالب الحملة تنحصر في تحقيق سعر عادل، والمواصفات التي توجد في الخليج.
وأضاف “شتا”، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، أن من يريد شراء سيارة يجب أن ينتظر ولا يشتري الآن، مشيرًا إلى أن الوقت ليس فى صالح التجار، موضحًا أن الكلام الذى يقال عن الحملة بأنها تؤثر على الاقتصاد القومى ليس صحيحًا؛ خاصةً أن التجار فوجئوا بأن أجهزة الدولة تضامنت مع الحملة.
وتابع: أن الحملة التي انطلقت عام 2015 وفشلت فى وقتها ليس لها علاقة بالحملة الحالية، مشيرًا إلى أنه إذا قام الناس بشراء السيارات من الخارج بالفعل فالتجار “هيقعدوا في البيت”.
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