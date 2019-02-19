نادية لطفي ساخرة من شائعة وفاتها: لما اتكل هقولكم

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 05:35 صباحاً - انجي بيومي

سخرت الفنانة نادية لطفي، من شائعة وفاتها، قائلة: “الحمد لله العزاء ماشي كويس جدًا، والإقبال عليه كبير الحقيقي، وكنت بفكر اعمل العزاء يوم الخميس في مسجد الحصري في 6 أكتوبر”.

وأضافت “لطفي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc” على فضائية “dmc”، مساء الإثنين،:”إحنا بنقبل حكم الله، ونؤمن بالحاة والوفاة، وكل حاجة حلوة وبشكر كل اللي عزوا واللي معزوش، والناس الل مسألوس واللي معزوش ليهم حساب كبير معايا”.

وتابعت، دي سنة الله، وربنا يخليكم ليا في الحميمية والحب اللي بينا، مضيفة معقبة على صحتها: “كله تمام التمام”، موضحة ان من أطلقوا هذه الشائعات ساعدوها في رؤية أصدقاء كثيرون لم تكن تراهم، وفي ناس زعلانه منهم أنهم عيطوا لما اتكل يكلموني الأول وأنا هقولهم أني أتكلت، لكن أنا لحد دلوقتي قاعدة”.

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وكان الفنان إيهاب فهمي، قد نفي شائعة وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، والتي انتشرت منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى استيائه من انتشار الشائعة، وقال في تصريح صحفي، “إحنا مش حانوتية لما هنعرف خبر رحيل فنان، هنبلغ كل الناس، طالما مقولناش يبقى مينفعش ناخد كلام من أي حد طالما لم يصدر بيانًا من النقابة فالكلام الذي تردد كذب”.

جدير بالذكر أن الفنانة نادية لطفي أحد أشهر نجوم زمن الفن الجميل، شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام، منها “المومياء، الخطايا، قصر الشوق، الخائنة، الناصر صلاح الدين، السبع بنات، السمان والخريف، منزل العائلة المسمومة، لا تطفئ الشمس، الباحثة عن الحب، عدو المرأة، رجال بلا ملامح”، وكان مسلسل “ناس ولاد ناس” أخر أعمالها الفنية.