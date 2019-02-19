ما هو الارتجاع المريئي الصامت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أفادت مجلة "ناتور آرتست" الألمانية بأن الارتجاع المريئي الصامت "Silent Reflux" هو ارتجاع مريئي بدون العَرض المميز له، ألا وهو الحموضة.

وأوضحت المجلة المعنية بالطب البديل أن أعراض الارتجاع المريئي الصامت تتمثل في السعال المستمر والرغبة الدائمة في التنحنح والشعور بُغصة في الحلق.

ويحدث الارتجاع المريئي بسبب وجود خلل في آلية الغلق الفاصلة بين المريء والمعدة، ومن ثم تصل العصارة الهضمية إلى المريء مسببة الشعور بالحموضة.

ويمكن مواجهة الارتجاع المريئي العادي أو الصامت من خلال تعديل النظام الغذائي؛ حيث ينبغي الإكثار من السوائل، كالماء وأنواع الشاي، التي تحتوي على مواد فعالة مهدئة ومذيبة للمخاط مثل البابونج، بالإضافة إلى الابتعاد عن الأطعمة الحريفة، فضلا عن الإقلاع عن الخمر والتدخين.