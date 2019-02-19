عاجل – وفاة خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:56 صباحاً - انتقل إلى رحمة الله تعالى، منذ قليل، الكاتب الصحفى خالد توحيد رئيس قناة الأهلى، بعد تعرضه لوعكة صحية ظهر أمس الإثنين، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى لتلقى العلاج.

وكان مجلس الأهلى قد قام بزيارة خالد توحيد فى المستشفى من أجل الوقوف على حالته الصحية بعد دخوله غرفة العناية المركزة، والاطمئنان من الفريق الطبى المعالج له على تطورات حالته الصحية.

وتقدم أسرة “البشاير” خالص العزاء لأسرة الراحل.