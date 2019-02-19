كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:56 صباحاً - انجي بيومي
ظهرت الفنانة ميرنا وليد، خلال حوارها ببرنامج “كل يوم”، المذاع على فضائية “ON E”، مع الإعلامى وائل الإبراشى، بفستان طبق الاصل من الفستان الذي ظهرت به فى عيد الحب مع اختلاف الالوان فقط.
وقالت إنها أصرت على الظهور اليوم على الهواء بهذا الفستان لمعرفة الجدل الكبير الذي ظهر على السوشيال ميديا.
وتابعت: هى الصور فيها إيه عشان الضجة غير الطبيعية اللى اتعملت لها، والله ما فاهمة، الصور مفيهاش حاجة غريبة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميرنا وليد عن الهجوم على فستان الفلانتين: مش فاهمة الضجة دي ليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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