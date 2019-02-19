ليون يتحدى برشلونة.. وليفربول يواجه البايرن في دوري الأبطال

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:56 صباحاً - ليون vs برشلونة

يحل برشلونة الإسباني ضيفاً على ليون الفرنسي اليوم، ضمن منافسات دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يعول برشلونة الإسباني على خبرته في ضيافة ليون الفرنسي اليوم، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيعتمد برشلونة بشكل كبير على خبرة نجومه قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والكرواتي إيفان راكيتيتش لتأمين بلوغه الدور ربع النهائي، عندما يحل ضيفا على ليون الذي يغيب عنه قائده الدولي الجزائري الأصل نبيل فقير للإيقاف.

والتقى الفريقان 6 مرات في المسابقة، بينها مواجهتان في الدور ربع النهائي موسم 2008-2009، وقتها عاد الفريق الكتالوني بتعادل ثمين من ليون 1-1 قبل أن يكرم وفادته في كامب نو 5-2.

ووضع برشلونة المسابقة القارية هدفا له هذا الموسم لكسر سطوة غريمه ريال مدريد عليها، وإحراز لقبها للمرة الأولى بعد 2015، وخصوصا تعويض خروجه المدوي من الدور ربع النهائي الموسم الماضي على يد روما الإيطالي.

وقتها قطع الفريق الكتالوني شوطا كبيرا نحو بلوغ دور الأربعة بعدما حسم مباراة الذهاب على أرضه 4-1، لكنه مني بهزيمة مذلة إيابا في روما بثلاثية نظيفة.

ويدخل برشلونة المباراة بمعنويات عالية بعد عودته لسكة الانتصارات عقب 3 تعادلات في مختلف المسابقات عندما تغلب بصعوبة على بلد الوليد 1- صفر سجله ميسي رافعا رصيده إلى 30 هدفا في 30 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 6 في دوري الأبطال.

وقال إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة: “الفريق بحال مناسبة الآن لخوض المباريات الكبيرة المقبلة”.

ويستعيد برشلونة إلى صفوفه المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعد التعافي من الإصابة، في حين يغيب البلجيكي الدولي توماس فيرمايلين.

ومن بين الاختلافات التي تمنح برشلونة الأمل في المنافسة على اللقب القاري هذا الموسم الظهور القوي للفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق في الموسم الحالي، حيث أصبح من أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الكتالوني في مسيرته.

ويضاعف من أهمية دور ديمبلي أن برشلونة يسعى لحسم المواجهة في مباراة اليوم بشكل كبير وتسهيل المهمة على نفسه في مباراة الإياب على استاد “كامب نو” ببرشلونة في مارس المقبل حتى يمنح تركيزا أكبر لمباراتي “الكلاسيكو” المقبلتين أمام ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا وفي الدوري الإسباني.

وعن فريق ليون، قال ديمبلي: “فريق ليون يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين الجيدين. ستكون مباراة قوية، والفوز فيها صعب… أظهر ليون أمام مانشستر سيتي وأمام باريس سان جرمان أننا سنكون بحاجة للظهور بأفضل مستوياتنا، لن تكون المواجهة سهلة، صامويل أومتيتي أبلغني بمدى قوة فريق ليون”.

ولا تختلف حال ليون عن الفريق الكتالوني، فهو أيضا استعاد التوازن بفوز صعب على ضيفه غانغان صاحب المركز الأخير 2-1 الجمعة.

ليفربول vs بايرن ميونخ

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب «أنفيلد» في الحادية عشرة مساءً، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدخل ليفربول اللقاء وهو قادم من انتصار كبير على حساب بورنموث بثلاثية دون مقابل، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويتصدر الريدز جدول الترتيب برصيد 65 وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني حاليًا، فحتى الآن حقق الريدز 20 انتصارا، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

وسيواجه «صلاح» الدولي النمساوي «دافيد ألابا»، الظهير الأيسر للنادي البافاري، ويُعد من الركائز الأساسية داخل الفريق، حيث خاض 30 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، وأحرز هدفين وصنع أربعة أهداف بمعدل دقائق (2494) دقيقة.

من جانبه، وعد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، جماهير «الريدز» بتحقيق الفوز على بايرن ميونخ. وقال «كلوب» في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «أنا أتطلع كثيرًا لهذه المباراة، وأعد الجميع بأننا سنبذل أقصى ما في وسعنا لتحقيق الفوز، أنا متأكد أن الأجواء ستكون رائعة، وإذا أردنا أن نزيد من حماس الجماهير، فعلينا أن نقدم لهم ما يشجعهم على ذلك، نحن مستعدون والأمور على ما يرام».

واصل كلوب حديثه عن مباراة ليفربول وبايرن ميونخ قائلاً: «مازالت هناك مواجهة أخرى بين الفريقين في ميونخ، لذلك لاتزال أمامهم فرصة لتقليص فارق النقاط بشكل أكبر.. ولِمَ لا؟ الفوز بالدوري للمرة السابعة على التوالي، وهذا يثبت أنهم يمتلكون جودة عالية في قوامهم».

على الجانب الآخر، يأتى البافاري في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بوروسيا دورتموند الذي يتصدر الترتيب حاليًا. كانت آخر مباريات البايرن في الدورى أمام فريق ليفركوزن، وخسروا هذه المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض بايرن ميونخ 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل فى ثلاث، وخسر أربع مواجهات.

ويسعى العملاق البافاري إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب لكي يستفيدوا منها في مباراة الإياب على ملعب «أليانز أرينا»، واستغلال عنصري الملعب والجماهير لصالحهم في ألمانيا بلقاء العودة.

من جانبه، قال كوفاتش، المدير الفني للبافاري، في تصريحات لمجلة «كيكر» الألمانية: «أدرك جيداً مدى الضغوط الملقاة على عاتقي، على الرغم من أن هذا هو موسمي الأول مع البايرن، نحن هنا للفوز بالألقاب، هذا ما يجب فعله في بايرن ميونخ».

وأضاف مدرب بايرن ميونخ: «المباراة أمام ليفربول ستكون صعبة، الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا تمنح المباريات نكهة الإثارة، ليفربول من أفضل الفرق الأوروبية في الوقت الحالي، مهمة البايرن في الخروج من ملعب أنفيلد بنتيجة إيجابية صعبة، لكني واثق بأننا سنخطو خطوة جيدة نحو التأهل في المباراة».

وتابع: «نسعى لمرحلة انتقالية تجعلنا نواصل المنافسة على حصد البطولات لمدة 5 أو 6 سنوات مقبلة، علينا أن نرى أولا من سيغادر ومن سيترك مكانه، وعلينا أيضا سد الثغرات والمراكز، قائمة مكونة من 25 لاعباً يعنى 14 لاعباً غير راض عن عدم المشاركة في المباريات بجانب مشاكل أخرى».