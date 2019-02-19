معمعة الأبطال – صلاح ورفاقه يستقبلون العملاق البافاري في أنفيلد

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 03:56 صباحاً - يستهدف الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إنجازًا أوروبيًا حين يقود فريقه في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني على ملعب “آنفيلد” مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال.

وكان صلاح قاد ليفربول إلى ثمن نهائي تشامبيونز ليج بعد تسجيل هدف الفوز على نابولي الإيطالي بختام دور المجموعات، فيما تصدر بايرن مجموعته الخامسة في المسابقة القارية دون تلقي أي هزيمة.

ويملك صاحب الـ26 عامًا سجلا رائعًا في آنفيلد بدوري الأبطال هذا الموسم حيث سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، وتسعة أهداف في تسع مباريات بشكل عام منذ انضمامه للريدز قادمًا من روما.

ويكفي صلاح هدفًا وحيدًا لتحطيم رقم أيان راش الذي سجل 14 هدفًا مع ليفربول في دوري الأبطال، ليصبح ثاني أكثر لاعبي الريدز تسجيلا للأهداف في تاريخ المسابقة خلف ستيفن جيرارد المتصدر بـ30 هدفًا.

أزمة ليفربول

ويسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى علاج بعض المشاكل الدفاعية استعدادا للمبارة المرتقبة، إذ يفقد خدمات كل من جو جوميز وديان لوفرين بسبب الإصابة، وفيرجيل فان دايك للإيقاف.

ويُنتظر أن يدفع كلوب بلاعب الوسط البرازيلي فابينيو أو جوردان هيندرسون إلى جانب الكاميروني جويل ماتيب في مركز قلب الدفاع.

وغاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن المران الأخير مع ليفربول، لكن من المتوقع أن يشارك اللاعب بشكل طبيعي في الخط الأمامي مع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في مواجهة بايرن.

بايرن منتشي

يخوض بايرن المباراة الغد بمعنويات مرتفعة بعدما قلص الفارق مع بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني، ولكنه سيفقد جهود مدافعه جيروم بواتينج بسبب آلام في المعدة.

وحصل الجناح الفرنسي فرانك ريبيري على إذن بالمغادرة إثر قدوم مولوده الخامس، وقد كشف النادي أنه سيلحق بالفريق في وقت لاحق للمشاركة في المباراة.

وسيتواجد كينجسلي كومان في المباراة رغم رغم المخاوف التي أثيرت حول إصابته خلال مواجهة أوجسبورج يوم الجمعة الماضي بالبوندسليجا.

تواضع تاريخي

لم يحقق بايرن ميونيخ سوى انتصار وحيد في سبع مواجهات جمعته بليفربول بالمسابقات الأوروبية، إذ تلقى هزيمتين على يد الفريق الإنجليزي، بينما حسم التعادل الأربع مباريات الأخرى.

الانتصار الوحيد الذي حققه بايرن تحقق قبل 48 عامًا، وتحديدًا في الثالث من نوفمبر 1971 حين فاز بنتيجة (3-1) في مباراة الإياب التي أقيمت في ميونيخ بالدور الثاني لكأس الكؤوس الأوروبية.

ويملك الفريق البافاري سجلا متواضعا في إستاد “آنفيلد” معقل الريدز، إذ لم يسجل على هذا الملعب أي هدف خلال ثلاث مباريات، حيث خسر أمامه في كأس المعارض الأوروبية (3-0) في 1971، وتعادل سلبيًا في 1971 و1981.

ويصطدم طموح البافاري بحصن ليفربول الذي لم يتلق أي هزيمة على ملعبه في آخر 19 مباراة (14 فوز و5 تعادلات)، إذ تعود آخر هزيمة إلى أكتوبر 2014 حين خسر على يد في دور المجموعات بدوري الأبطال بنتيجة (3-0).

بطاقة المباراة

الفريقان: ليفربول وبايرن ميونيخ.

الحدث: دور الـ16 لتشامبيونز ليج.

الموعد: 10:00 مساءً.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 2.

المعلقون: حفيظ دراجي وعلي محمد علي.