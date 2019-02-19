ريال مدريد يُحدد 150 مليون يورو سعراً لبيع “جاريث بيل”

كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 فبراير 2019 02:40 صباحاً - أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قرر التخلص من لاعبه الويلزي جاريث بيل بعد نهاية الموسم الجاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشهر يونيو.
وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” نقلا عن “تيلي مدريد” إن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي حدد سعرا يتراوح ما بين 120 و150 مليون يورو لبيعه في الميركاتو الصيفي.
ويقدم بيل مستويات مخيبة للآمال خلال الموسم الجاري، حيث يُبقي المدرب سانتياجو سولاري على اللاعب في مقاعد البدلاء، مانحًا الفرصة للبرازيلي فينسيوس جونيور.
يُذكر أن بيل (29 عامًا) انتقل إلى ريال مدريد عام 2013 قادما من نادي توتنهام الإنجليزي مقابل 101 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ النادي الملكي.
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