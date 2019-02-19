قال محمود تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي والمنتخب المصري، إنه تزوج في سن صغير نظرًا لأنه يحب زوجته.
وأضاف خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc": "مراتي دي الوحيدة اللي حبيتها في حياتي ودي الوحيدة اللي هرتاح في العيشة معاها ومش هرتاح مع أي واحدة تانية في حياتي وبقالي معاها 4 سنين ونص وفيه سنة في النص سيبنا بعض فيها".
وأوضح تريزيجيه أنه يحب زوجته منذ أن كان عمره 19 عامًا عندما كانت طالبة في كلية الهندسة، وقرر الزواج منها بعد استقراره.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه: "مراتي الوحيدة اللي حبيتها في حياتي وبحبها من وأنا 19سنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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