محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope":
- الحمل (من 21/3 إلى 20/4)
قد يواجه أحد الأصدقاء مشكلة، ويزورك للحصول على المشورة والمساعدة.
-الثور (من 21/4 إلى 20/5)
لا تقلق، ستهدأ الأمور التي كنت تعاني منها ويكون كل شيء على ما يرام.
- الجوزاء (من 21/5 إلى 20/6)
ربما تشعر بالضيق بسبب سوء التواصل مع شخص ما بعيدًا، لا تتورط في مشاجرة وحاول حل المشكلة بالحكمة.
- السرطان (من 21/6 إلى 20/7)
تمر بأزمة مالية تشعرك بالقلق، لكن إبداعك وإدراكك المالي يضع الأمور في مسارها الصحيح.
- الأسد (من 21/7 إلى 20/8)
لا تكن سريع الغضب، حاول أن تتعرف على الحقائق قبل أي رد فعل.
- العذراء (من 21/8 إلى 20/9)
يوم جيد على الصعيد العاطفي، حيث يساعدك شريك الحياة على إنجاز العمل الصعب بمرح.
-الميزان (من 21/9 إلى 20/10)
يدفعك ظرف طارئ إلى إلغاء حدث جماعي كنت تخطط لحضوره، هذا يمكن أن يسبب بعض خيبة الأمل بالنسبة لك.
- العقرب (من 21/10 إلى 20/11)
ربما يلجأ إليك أحد أصدقائك اليوم لمناقشتك في مشاكل تخصه، فانصت له لأنه يحتاج إلى بعض النصائح.
- القوس (من 21/11 إلى 20/12)
سيكون أكثر إنتاجية لإيجاد طرق لجعل خططك تعمل، حتى لو كان هناك تأخير. اذهب إليها.
- الجدي (من 21/12 إلى 20/1)
تتمتع بالحيوية والطاقة التي تدفعك لإنجاز خططك ومهام عملك في وقت قياسي.
- الدلو (من 21/1 إلى 20/2)
تشعر اليوم بالغيرة المبالغة تجاه شريك حياتك، فحاول أن تسيطر على انفعالك قبل الوقوع في مشكلات أنت في غنى عنها.
- الحوت (من 21/2 إلى 20/3)
من المحتمل أن تسحب نفسك وتحاول الابتعاد، حاول ألا تتعب أكثر من اللازم، وحاول ألا تأخذ ضجرك من الآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 19/2/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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