الامارات | سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس «الشارقة للفنون الأدائية»

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يترأس اجتماع مجلس «الشارقة للفنون الأدائية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطان القاسمي خلال جولته في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة. وام

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، الاجتماع التحضيري لمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحّب سموه في بداية اللقاء بأعضاء المجلس، مؤكداً أهمية دورهم في العمل على كل الإجراءات والخطط اللازمة لتدشين الأكاديمية وتفعيل دورها الأكاديمي والفني، مشيراً سموه إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكاتف الجهود لاستكمال كل الجوانب الإدارية والأكاديمية والفنية واللوجستية.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى دور الأكاديمية الهادف إلى تأهيل الدارسين وفق علوم أكاديمية علمية، وصقل المواهب الفنية في المنطقة، وتوفير البيئة الخصبة للإبداع من خلال مبنى متكامل يضم المرافق اللازمة وتسهيلات إدارية لعرض الأعمال المسرحية.

وناقش الاجتماع أدوار أعضائه والمتطلبات المستقبلية وعدداً من الموضوعات الإدارية والأكاديمية، واتخذ حيالها القرارات المناسبة.

كما أعلن المجلس عن مسابقة تصميم الشعار الخاص بالأكاديمية، الذي تتاح فيه الفرصة للمبدعين من داخل الدولة للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني www.spaa.ae، والحصول على جائزة تقدر بـ10 آلاف درهم للفائز بالمسابقة، وذلك في موعد أقصاه 28 فبراير الجاري.

وعلى هامش اجتماع المجلس تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة، جاهزية مبنى أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، مستمعاً سموه إلى شرح وافٍ من رئيس دائرة الأشغال العامة المهندس علي بن شاهين السويدي، حول ما تضمه الأكاديمية من مسرح ذي مدرج روماني وفق أعلى المواصفات العالمية ومرافق وقاعات واستديوهات مجهزة بتقنيات صوتية وبصرية وضوئية عالية الجودة.

واطلع سموه على استراحات الدارسين والجلسات المخصصة لهم، التي تتميز بتصاميم هندسية تعكس الفن المعماري الإسلامي كجزء مهم في توفير بيئة مناسبة ومحفزة على الإبداع للدارسين والفنانين.