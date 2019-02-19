الامارات | أفراح العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام سليمان ناصر عيد العامري حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة محمد صالح طرشوم العامري. وحضر الحفل، الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح في العين، عدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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