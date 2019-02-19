نصائح هامة من "شاين واتسون" للسيدات لارتداء الملابس الكلاسيكية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

في حديث لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، قدمت خبيرة الأزياء شاين واتسون العديد من النصائح المفيدة لكيفية ارتداء ملابس كلاسيكية تشبه ملابس العمل، والحصول على مظهر أنيق وعصري.

وتقول واتسون، إن هذا النوع من الملابس التي تتكون من قطعة واحدة يتم ارتداؤها على الجسد بأكمله، تمثل طريقة مختلفة في ارتداء الملابس بالنسبة للمرأة، وتمنحها المزيد من الأنوثة.

ويتميز هذا النوع من الملابس الذي يطلق عليه اسم "بدلة العمل"، ببساطته وكونه عملياً ومريحاً واحتوائه على الجيوب الصغيرة عند الخصر، ويمكن ارتداؤه مع حذاء بسيط منخفض، وسترة سبور تضفي عليه المزيد من الأناقة.

1- ارتداء أقراط إضافية مع "بدلة العمل".

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2- اختيار الألوان الغامقة مثل الأسود الداكن عند حضور الحفلات والمناسبات.

3- ارتداء حذاء رياضي مع "بدلة العمل" للحصول على مظهر تلقائي بسيط.

4- عدم ارتداء بدلة قصيرة وضيقة عند الساقين لأنها تصبح غير مريحة.

5- الحصول على تسريحة شعر "ذيل الحصان" لأنها تناسب هذا النوع من الملابس.