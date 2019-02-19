في دبي.. افتتاح أول مركز للقهوة في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم، مركز القهوة الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي يمثل منشأة حديثة مكيفة بمساحة تمتد على 7,500 متر مربع، وجرى الافتتاح خلال معرض "جلفود"، أكبر حدث سنوي في العالم مختص بتجارة الأغذية والمشروبات.

ويوفر المركز دعماً لوجستياً فعالاً من حيث التكلفة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي تربط بين المنتجين والمشترين للقهوة من الحقل إلى المستهلك. وتشتمل الخدمات الأساسية على التخزين والدعم اللوجستي ومعالجة البن الأخضر وإبرام عقود التحميص والتغليف، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات المتخصصة لإعادة تعبئة البن الأخضر وتقييم العينات والتدريب، وفق ما نشره موقع "الإمارات اليوم"

ويحتوي المركز على مختبر لجودة القهوة، ومتخصصين لمراقبة مذاق القهوة، ومركز التدريب المميز لجمعية القهوة المتخصصة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المكاتب التجارية بمساحات مختلفة. ومن المتوقع أن يقوم المركز بمعالجة نحو 20,000 طن من البن الأخضر سنوياً، بقيمة تجارية سنوية تصل إلى نحو 367 مليون درهم إماراتي (100 مليون دولار أمريكي). ويأتي افتتاح المركز بهدف جذب المزيد من التبادل التجاري إلى دبي وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني.

وحضر حفل الافتتاح الرسمي حشد من كبار الشخصيات بمن فيهم سلطان أحمد بن سلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية".