بالفيديو.. مانشستر يونايتد يُقصي تشيلسي من كأس الإتحاد الإنجليزي

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - تأهل مانشستر يونايتد إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه المُستحق على تشيلسي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على معلب “ستانفورد بريدج” معقل البلوز، ضمن منافسات دور الستة عشر.
افتتح أندير هيريرا التسجيل لمان يونايتد في الدقيقة 31 إثر ضربة رأسية متقنة سكنت شباك كيبا حارس البلوز، وأضاف الفرنسي المتألق بول بوجبا الهدف الثاني للشياطين الحُمر في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية قوية هزت شباك تشيلسي.
وكان تشيلسي قد خسر بنتيجة 6-0 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.
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