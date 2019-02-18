أحمد موسى يكشف تفاصيل الانفجار الإرهابى بالدرب الأحمر

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - معتز عوض قال الإعلامي أحمد موسى، إن جهاز الأمن الوطني رصد عنصر إرهابي وتواجد في منطقة الغورية بالقرب من منطقة الأزهر خلال محاولة القبض عليه قام بتفجير نفسه.

وتابع موسى، خلال برنامج «علي مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» أنه بعد تفجير الإرهابي نفسه حدثت العديد من الإصابات والتي سيتم إعلانها فور التأكد منها.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن الشخص الإرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا وقام بتفجير نفسه وكانت تتم متابعته من جانب الأجهزة الأمنية وعند محاولة القبض عليه قام بتفجير نفسه.

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