الأوقاف: “مايرضيش ربنا أن يكون ايجار الوقف فى وسط البلد 3 جنيهات”

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - معتز عوض

قال المتحدث باسم وزارة الأوقاف جابر طايع أن تصريحات الوزير حول أموال الاوقاف تعبر عن حال الوزارة الآن لأنها فى احسن احوالها بالنسبة لإدارة ملف أموال الاوقاف التى تعتبر خطا أحمرا لا يمكن المساس به ويجب تعظيم العائد منه.

وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج “رأى عام” ان الاوقاف مال الله و لابد ان تمتد للاجيال القادمة حتى يرث الارض وما عليها .

وتابع ان الحفاظ على مال الوقف واجب شرعى وضرورة، مشيرا الى انه يوجد حاليا فائض لريع الأوقاف بعد ان كان 90 مليون جنيه، فأصبح حوالي مليار جنيه، مشيرا الى أن هناك لجنة مشكلة لمكافحة الاعتداء على أراضى الأوقاف.

واستكمل ان وزير الاوقاف لا يمكن ان يتصرف بشكل غير قانونى فى الغاء عقد فيلا ثمنها 600 مليون جنيه، مشيرا الى انه لا يرضى الله ان يكون ايجار الوقف فى وسط البلد 3 جنيهات .