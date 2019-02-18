الخرباوى: أفكار الإخوان خادعة ويتوارثها جيل بعد جيل

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - معتز عوض

قال الكاتب والمفكر، ثروت الخرباوي، إن الدموع المزيفة تتساقط من عيون الإخوان طوال الوقت «الإخوان بيقشروا بصل»، لافتًا إلى أن الإخوان يريدون أن يظهروا للجميع كأنهم مظلومون ومضطهدون؛ وأنهم راغبون في تطبيق الإسلام.

وأضاف “الخرباوي”، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن أفكار الإخوان خادعة، ويتم تسليمها جيلًا بعد جيل؛ حتى يستقطبوا الشباب والدماء الجديدة للجماعة، مؤكدًا أن حقيقتهم انكشفت في تركيا، وأصبح بكاء الإخوان حقيقيًا”.

وأكد أن المخابرات التركية كانت ترسل للإرهابي أحمد عبد الرحمن 10 ملايين دولار لدعم العمليات الإرهابية التي يقوم بها الإخوان داخل مصر، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان طبقية ولا توجد عدالة في التعامل.

وتابع: “الإرهابي محمود حسين ومجموعته كانوا يريدون الحصول على منصب مسئول المكتب الإداري للجماعة ولكن لم يتم دعوته إلى اجتماع الجماعة في أحد الفنادق بتركيا، والذي حضره مجموعة الإرهابي أحمد عبد الرحمن، والذي تم تنصيبه مسئولًا للمكتب الإداري للجماعة، ثم قام الإرهابي محمود حسين بإبلاغ الشرطة التركية عن الاجتماع، وأكد أن الاجتماع يستهدف قلب النظام القانوني في تركيا”.