كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى، إن شبكة “روسيا اليوم” تفوقت في المصداقية على الـ”سي إن إن” الأمريكية، وتسببت في صداع للأمريكان والبريطانيين.
وأضاف “موسى”، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن موقع “فيسبوك” قرر حجب صفحات شبكة “روسيا اليوم”، بأوامر من الأجهزة الأمنية الأمريكية.
وتابع: “الخارجية الروسية أدانت هذا الأمر واعتبرته قمعًا لحرية التعبير”، مضيفًا “أمريكا وبريطانيا تنفذان مصالحهما”، مستنكرًا “هما دول بتوع حرية الرأي والتعبير”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى: “روسيا اليوم” تفوقت في المصداقية على الـ”سي إن إن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.