أحمد موسى: “روسيا اليوم” تفوقت في المصداقية على الـ”سي إن إن”

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شبكة “روسيا اليوم” تفوقت في المصداقية على الـ”سي إن إن” الأمريكية، وتسببت في صداع للأمريكان والبريطانيين.

وأضاف “موسى”، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن موقع “فيسبوك” قرر حجب صفحات شبكة “روسيا اليوم”، بأوامر من الأجهزة الأمنية الأمريكية.

وتابع: “الخارجية الروسية أدانت هذا الأمر واعتبرته قمعًا لحرية التعبير”، مضيفًا “أمريكا وبريطانيا تنفذان مصالحهما”، مستنكرًا “هما دول بتوع حرية الرأي والتعبير”.