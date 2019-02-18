بالفيديو.. الجيش الملكي يقهر أكادير 2-1 في الدوري المغربي

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - تمكن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، من تحقيق فوز مهم أمام مضيفه حسنية أكادير بنتيجة هدفين مقابل واحد، في المباراة التي انتهت قبل قليل، برسم مباريات الأسبوع الـ 18 من البطولة الوطنية الإحترافية.
وكان نادي غزالة سوس سباقا إلى التسجيل عن طريق زهير الشاوش في الدقيقة 11، قبل أن يعادل للعساكر اللاعب عبد المنعم بوطويل في الدقيقة 33.
بينما سجل هدف الفوز إبراهيم البزغودي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.
وبهذه النتيجة رفع الجيش الملكي رصيده إلى النقطة 24 في المرتبة السادسة، بينما تجمد رصيد الحسنية عند النقطة 26 في المركز الثالث.
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