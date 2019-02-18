كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - عزز إسطنبول باشاك شهير موقعه، في صدارة الدوري التركي الممتاز، بعد فوزه على مضيفه أنطاليا سبور (1-0)، اليوم الاثنين، لحساب المرحلة الـ22.
ويدين باشاك شهير بالفضل في هذا الفوز، للاعبه الروسي، فيدور كودرياشوف، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 33.
ورفع الانتصار رصيد باشاك شهير إلى 48 نقطة، في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، جالطة سراي.
كانت هذه تفاصيل خبر باشاك شهير يهزم أنطاليا ويُعزز صدارته للدوري التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.