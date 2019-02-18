باشاك شهير يهزم أنطاليا ويُعزز صدارته للدوري التركي

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - عزز إسطنبول باشاك شهير موقعه، في صدارة الدوري التركي الممتاز، بعد فوزه على مضيفه أنطاليا سبور (1-0)، اليوم الاثنين، لحساب المرحلة الـ22.

ويدين باشاك شهير بالفضل في هذا الفوز، للاعبه الروسي، فيدور كودرياشوف، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 33.

ورفع الانتصار رصيد باشاك شهير إلى 48 نقطة، في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، جالطة سراي.