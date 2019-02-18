أحمد موسى يكشف تفاصيل المحاولة الفاشلة للانقلاب على ترامب

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا شهدت محاولة انقلاب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف “موسى” في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صرح بأنه تم التباحث في اجتماع سري حول تعديل المادة 25 من الدستور الأمريكي التي تعطي نائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان عدم كفاءة الرئيس الأمريكي، في عام 2017.

وتابع: “تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر وسيتم استدعاء جميع الأطراف المسئولة والمشاركة في الاجتماع السري الهادف إلى الانقلاب على الرئيس الأمريكي ترامب”، مضيفا: “لما نتكلم عن الديمقراطية لازم نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية”.