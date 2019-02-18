كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أمريكا شهدت محاولة انقلاب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف “موسى” في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي صرح بأنه تم التباحث في اجتماع سري حول تعديل المادة 25 من الدستور الأمريكي التي تعطي نائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان عدم كفاءة الرئيس الأمريكي، في عام 2017.
وتابع: “تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الأمر وسيتم استدعاء جميع الأطراف المسئولة والمشاركة في الاجتماع السري الهادف إلى الانقلاب على الرئيس الأمريكي ترامب”، مضيفا: “لما نتكلم عن الديمقراطية لازم نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية”.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد موسى يكشف تفاصيل المحاولة الفاشلة للانقلاب على ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.