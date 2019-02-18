قرار جديد من محافظ البنك المركزي لتسوية مديونيات المتعثرين

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 18 فبراير 2019 11:37 مساءً - معتز عوض
قال الإعلامي أحمد موسى، إن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أكد أن شهادات الـ20% كان هدفها توجيه المواطنين إلى الادخار؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف “موسى”، في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن محافظ البنك المركزي أكد أنه بصدد دراسة لإطلاق مبادرة جديدة لتسوية مديونيات المتعثرين.
وتابع: “محافظ البنك المركزي من أجل المبادرات المدعمة من البنوك كلفته خسائر طائلة؛ بهدف دعم المواطن والشباب”.
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